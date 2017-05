Una settimana e un giorno, dolore, morte e... risate

di Lisa Oppici

E' un esordio sorprendente, questo primo «lungo» dell’israeliano Asaph Polonsky, applaudito a Cannes. Sorprendente per i toni che Polonsky sa a dare al suo film e per l’equilibrio che riesce a tenere, oltre che per l’efficacia di un gruppo d’attori (magnifico il protagonista Shai Avivi) che non potevano mettersi meglio al servizio di questa storia. Storia di dolore, e di morte. Raccontata però dal regista come non te l’aspetteresti: puntando non sulla lacrima facile ma, al contrario, sulla risata. Su una sorta di comicità fra il grottesco e il demenziale che è la vera sorpresa di questo lavoro.

La morte è quella di un ragazzo venticinquenne stroncato dal cancro. Il dolore è quello di chi è rimasto: due genitori non più giovani che si trovano a dover rimettere in piedi tutto, e non sanno da che parte cominciare. Polonsky racconta proprio questo. Al termine dello Shiva, la settimana del lutto, Eyal e Vicky provano ad andare avanti, in modi diversi: lui per certi versi rifiuta la realtà in una sorta di regressione infantile e, appunto, quasi demenziale, nella disperata ricerca di modi per colmare un vuoto incolmabile (dalle canne alle uscite con il migliore amico del figlio), lei invece si aggrappa al quotidiano, sperando che possa salvarla.

Polonsky gioca tutto sull’equilibrio – sottilissimo ma mai mancato – fra commedia e dramma, fra tono demenziale e tragedia, che si alternano spesso e senza sbavature per tutto il film disvelando – ma sempre con compostezza – la ferocia stordente del dolore nella parte finale, in quell’orazione funebre di altri che noi leggiamo e ascoltiamo nel volto disarmato di Eyal. Film da vedere, autore da tener d’occhio.