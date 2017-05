King Arthur, film furbo e frenetico

di Gianluigi Negri

Ginevra, Lancillotto, Morgana e, soprattutto, Merlino: che fine hanno fatto? Nella sua personale riscrittura del mito di Re Artù, Guy Ritchie dimentica alcuni personaggi (volutamente), ribalta situazioni, cerca di dare nuovo slancio a una storia per il pubblico in gran parte nota. Il suo «King Arthur - Il potere della spada» è prevalentemente incentrato sullo scontro tra il giovane aspirante re ed il perfido zio Vortigern. Charlie Hunnam e Jude Law si contendono la «spada», ma il migliore è senza dubbio Eric Bana (re Uther, capace di dare spessore al suo personaggio, seppure in poche sequenze, le migliori, compreso l’avvincente prologo). Per il resto, la leggenda è poco leggenda ed è «tanto» Guy Ritchie: ralenti e accelerazioni, montaggio vorticoso (talvolta confuso), musiche fragorose, flashback «furbeschi» e ammiccanti «à la Sherlock Holmes» (due pellicole che già dovevano far capire quanto il regista inglese fosse stato sopravvalutato), più fumo che arrosto, più superficie che anima. La nuova saga fantasy? Fatta di scontri, abissi, gangster da Medioevo, stregoni, buio, poca luce: autocompiacimento d’autore, per uno spettacolo nel quale la maniera prende invincibilmente il sopravvento sullo stile. Che fu e che non si rinnova: a differenza della leggenda.