7 minuti dopo la mezzanotte, drammatico

di Lara Ampollini

Il mondo dei bambini non è sempre color pastello. Paure, angherie, piccole crudeltà, il lato oscuro dell’infanzia insomma, sono materia fertile per un ricco ramo di cinema anti-Disney. Gli appartiene certamente anche il film di Bayona che, a metà tra la sua ispirazione horror e l’influenza di Guillermo Del Toro (già suo produttore), racconta la favola oscura del distacco da una madre malata, la lotta contro la rabbia e lo smarrimento, la potenza salvifica della fantasia e della creatività. Conor, un bimbo inglese che vive accanto alla mamma, single e sofferente, riceve ogni notte la visita di un mostro spaventoso. E’ la personificazione di un tasso centenario che cresce nel vicino cimitero e gli racconterà tre storie per poi sfidare il bambino a raccontargli la sua. Dall’iniziale diffidenza, Conor viene coinvolto dal potere dei racconti del mostro. Strane fiabe con falsi buoni e cattivi, amore e morte, dipinte in acquerelli animati delicati e tragici. Sia Conor che la sua mamma amano dipingere e le storie parlano una lingua stranamente familiare. Intanto la mamma si aggrava, e il bambino si trova tra una nonna troppo rigida e un papà lontano. Il mostro e le sue storie diventano la via di fuga da una realtà inaffrontabile ma sempre più incombente. E non solo, la quarta storia, quella di Conor, ricollegherà e darà senso a tutto, svelando che l’inconscio e la realtà possono avere molti più punti in comune di quello che immaginiamo.

Estremamente emozionante, ben fatto nelle parti in computer grafica e di animazione «pittorica», non è certo un racconto minimalista e non ha la potenza visionaria di Del Toro ma riesce a toccare l’anima di chi guarda.

Offrendo qualche spiraglio inedito nella risposta alle domande più misteriose che tutti ci troviamo ad affrontare.