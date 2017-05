Scappa - Get out, efficace thriller di Jordan Peele

Il cervo è morto, sul limitare del bosco. Daniel Kaluuya non riesce a distogliere gli occhi dal suo corpo agli ultimi fremiti. Anche noi guardiamo e forse qualcuno osserva la scena un passo indietro ancora, protetto da un uso sorprendente dei campi lunghi per un regista all’esordio. In quella distanza, in quel silenzio, abbiamo un film. Nelle sue pareti d’oscurità, negli spazi che dilata e negli sguardi che distorce fino al parossismo, non è certo un’opera che si nasconde «Scappa - Get Out», se non dietro un’eleganza di costruzione che ha fatto gridare al miracolo la critica americana fin dalla sua presentazione al Sundance. Fa paura, solo in un modo così sottile da traslare la nostra esperienza di spettatori: non conta quello che sta per accadere - nella maggior parte dei casi prevedibile - ma esclusivamente il modo in cui ci verrà mostrato. E il modo ha punte di perturbante giocate sul tema psicanalitico del doppio e della proiezione dell’inconscio. Il regista Jordan Peele è meno originale come scrittore perché cede alla tentazione di spiegare un po’ troppo quello che vediamo e, soprattutto, di farlo presto all’interno della storia. Dalla sceneggiatura di «Get Out» emerge quasi subito uno scheletro che richiama «The Wicker Man», con l’eroe attirato in una comunità isolata dove resta poco alla volta imprigionato. Da qui in poi ti aspetti più o meno tutto quello che accade, anche se con punte d’inquietudine - giocate molto bene anche sulla recitazione – di feroce efficacia. Sai cosa accadrà, eppure non distogli lo sguardo, così come Daniel non lo distoglieva dal corpo nel bosco. Solo che ora, nel notevole crescendo finale, è il cervo a fissare tutti noi.