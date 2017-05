I peggiori, commedia italiana

di Lisa Oppici

Strizza l’occhio alla nuova commedia italiana di successo questo film d’esordio di Vincenzo Alfieri, che guarda a «Smetto quando voglio» e a «Lo chiamavano Jeeg Robot» perdendo però in efficacia e originalità.

Anche qui siamo alle prese con due «supereroi» molto sui generis: i fratelli Miele, avvocato a 520 euro al mese uno e muratore non pagato l’altro, che per sbarcare il lunario e non rischiare l’affidamento della sorella ai servizi sociali s’inventano un colpo. Da quel colpo, in un niente, diventano «I demolitori», e a pagamento denunciano/svergognano sui social network truffe e ingiustizie, mettendo alla berlina soprattutto i furbetti che pensano di farla sempre franca. Partito maluccio, come una delle solite commedie fatte in casa che provano a buttarla sul ridere con esiti alterni, in una Napoli ricca di luoghi comuni e che diventa quasi simbolo di un certo cronico malaffare italiano, «I peggiori» acquista forza via via e cresce con le imprese dei demolitori, anche se non decolla mai davvero rimanendo piuttosto insipido e non facendo scattare scintille. Scrittura lacunosa e poco incisiva, bravi gli attori (ma vanno segnalate alcune caratterizzazioni eccessive). Nel complesso, tirando le somme, il tentativo è coraggioso ma ci voleva qualcosa in più.