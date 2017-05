Cuori puri di Roberto De Paolis

C'è un cinema che esce di casa e le storie le va a cercare, là dove accadono, là dove ancora ci sono: nei quartieri più ruvidi, più ostici, sulle strade dove ogni angolo è frontiera, terreno fertile di conflitti e scontri, incomprensioni e (inaspettati) incontri. Un cinema di confine e di periferia (qui siamo a Tor Sapienza, nella Roma che tra centri di accoglienza e campi nomadi, aspetta solo una scusa per esplodere) ormai sempre più frequentato dai nostri giovani autori: fatto di cemento, asfalto, scritte sui muri, reti, cancelli, retorica anti profughi («che a quelli danno mille euro al mese per non fare niente»), sfratti, debiti, convivenze difficili, degrado, lavori (e ringrazia che ne hai uno) mal pagati.

Un cinema assetato di verità, fisico, presente: come l'esordio, autentico e grintoso, di Roberto de Paolis, 37enne figlio d'arte (suo padre Valerio è il fondatore della Bim, ora patron della casa di distribuzione Cinema), che con «Cuori puri» (appena presentato al Festival di Cannes, alla Quinzaine) riafferma il fascino (necessario) di una poetica della marginalità.

Quella, aspra e dal futuro perennemente ipotetico, dove si muovono Agnese e Stefano. Lei, nemmeno 18 anni, frequenta ogni giorno la parrocchia sotto lo sguardo severo della madre, che le proibisce quasi tutto e pretende che arrivi vergine al matrimonio; lui, guardiano di un parcheggio di un centro commerciale, cerca di sbarcare il lunario, tra genitori che chiedono sempre soldi e qualche amico balordo. Si incontrano nel modo più imprevedibile: e, pur senza nulla in comune se non la ricerca di uno spiraglio di felicità, cominciano a frequentarsi...

Tra valore della castità e richiamo del corpo, tensioni sociali e passaggio all'età adulta, una storia d'amore senza vezzi immersa in un contesto di pregnante e non scontata attualità: ha belle facce e problemi reali «Cuori puri», che rifugge da uno sguardo borghese nel tentativo di cercare un punto di vista meno retorico e diretto, ma più trasversale.

Il film, che inizia e finisce di corsa, funziona, anche se arrivare dopo «La ragazza del mondo» (la pellicola di un altro esordiente, Marco Danieli, con cui ha più di un punto in comune) non gli giova: ma il cinema di De Paolis non è improvvisato, ha una sua energia, ci mette la faccia. E due interpreti - Selene Caramazza, che per prepararsi al ruolo ha frequentato diverse comunità religiose e Simone Liberati, che ha battuto per mesi il quartiere dove «Cuori puri» è stato girato - credibili ed empatici.