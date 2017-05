Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, quinto capitolo

C’è Johnny Depp truccato da pirata. Irrilevante: la maschera del personaggio conta ora più dell’attore. Conta, invece, tuffare lo spettatore in una situazione già nota, tanto che nella prima sequenza troviamo due maledizioni, vari oggetti magici, un abbordaggio, una ragazza in fuga, ben sei citazioni del nome “Jack Sparrow” e innumerevoli personaggi alla sua ricerca.

La maschera è il film. La maschera è “La vendetta di Salazar”, quinto capitolo di una saga scappata di mano alla Disney nei deliri onirici dell’ultimo Verbinski e nel romanzesco approccio di Rob Marshall. Per fortuna qui si riparte da capo, con una sceneggiatura a specchio del primo episodio - torna nel contorno pure la coppia Boom-Knightley - due nuovi registi avvezzi al mare (Joachim Rønning e Espen Sandberg) e una partenza d’azione entusiasmante: un tuffo notturno, la presentazione dei pirati-fantasma di Salazar (Javier Bardem) e la fuga di Sparrow con una banca intera.

Vi si riconosce l’elemento centrale de “La maledizione della prima luna”, quella spavalderia nel mischiare azione comica e drammatica con una punta di romanticismo.

Senza una trama vera e propria, con l’imposizione del familismo disneyano e decine di personaggi a cui concedere almeno mezza battuta, i due autori rianimano un progetto narrativamente svuotato proponendolo come un incessante flusso avventuroso. La sua salvezza, anche per un paio di momenti notevoli (il flashback sulle origini di Jack). Allo stesso tempo una condanna, perché assisti inerme all’infinita reiterazione di due situazioni, tre location digitali e un paio di finali aperti. L’eterno sorriso della maschera del pirata danzante.