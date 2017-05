47 metri, l'antico incubo degli squali

di Gianluigi Negri

La serie B scende in campo. Anzi, in acqua. Con un film di squali che, fin dalla prima sequenza, si inchina a Spielberg, per poi virare verso altri lidi, ma ugualmente insanguinati. Il pericolo, questa volta, l’uomo (in realtà due sorelle in vacanza in Messico) se lo va a cercare da solo: l’ultima tentazione del turista che vuole provare emozioni forti è calarsi in mare aperto, protetto da una gabbia, per farsi un bel selfie con gli squali. Peccato che la gabbia, come annuncia il titolo del film di Johannes Roberts, precipiti a «47 metri» di profondità. Lì comincia la lotta contro il tempo, il buio e contro le creature bianche e fameliche degli abissi.

Angoscia, terrore, freddo, pressione, ossigeno, soccorsi: tutto dosato, aggiungendo e togliendo, per aumentare le sorprese, forzando diversi passaggi di una sceneggiatura che, al posto della suspense vera (come la intendeva Hitchcock) preferisce provocare un bel numero di balzi sulla poltrona. Senza pensare troppo alla logica, ma concentrandosi sulla profondità del mare, sulla mancanza di respiro (e di opzioni), sul sangue. Con un finale che fa compiere il giusto scatto in avanti a un prodotto di genere con una certa dignità.