La parabola esistenziale di uno scrittore in disarmo

«Non troverai mai la felicità se non lasci andare qualcosa». E' un cinema dove gli alberi di mandarino hanno un senso anche se non fanno più fiori e frutti: forse perché danno da mangiare ai bruchi, che sanno ancora, almeno loro, come si diventa farfalle. E' un cinema così: che accarezza ogni singola, umana, debolezza, in cerca di una serenità che passa anche dal confronto con le proprie debolezze, smarriti come siamo in quell'uragano di sbagli, rimorsi e occasioni perdute che chiamiamo vita. Dove ci affanniamo a inseguire le illusioni del futuro o perdiamo tempo a rimpiangere il passato: incapaci, invece, di amare semplicemente il presente. Sensibile narratore di rapporti familiari complessi che indaga sempre in punta di piedi, a matita, con la comprensione tenera di un narratore che non vuole farsi giudice, il 55enne giapponese Hirokazu Kore-eda (quello di «Father and son» e «Little sister») offre con «Ritratto di famiglia con tempesta» un'altra grande dimostrazione di come un film possa parlare, tra un amore che abbiamo fatto scappare e legami che è necessario ricucire, al cuore delle (piccole) cose, là dove abitano i (grandi) sentimenti. Compresso nello spazio di un weekend, ambientato per lo più in una cucina, un film colmo di saggezza e urbana poesia che segue le vicissitudini di uno scrittore in disarmo, inaffidabile giocatore d'azzardo senza speranza, che, indebitato sino al collo, ruba i risparmi dell'anziana madre e si mantiene facendo l'investigatore privato, tra pasticci e doppi giochi. Un moderno cialtrone (sarebbe stato un personaggio perfetto per Vittorio Gassman) che non riesce a pagare gli alimenti all'ex moglie e fatica a riconquistarsi la fiducia del figlio... Complice la solita delicatezza, lo sguardo intimo e minimalista che lo contraddistingue, l'autore giapponese invita il suo cinema di ideogrammi - dove il segno, il movimento, l'inquadratura, contiene anche l'idea di ciò che rappresenta (un sentimento, uno stato d'animo, una sottile, o magari più spessa, malinconia) - a un'improvvisata riunione familiare dove la verità prende dolcemente il sopravvento. In una parabola esistenziale di cui la bella chiusura «happysad» è la prova più evidente di una nuova e più matura consapevolezza.