Sieranevada, il film di Cristi Puiu, avanguardia del cinema romeno

di Filiberto Molossi

E’ un film «costretto», murato vivo tra le quattro pareti di una casa (dove, ovviamente, si lavano i panni sporchi), ingabbiato nei suoi stessi rancori, «Sieranevada»: scontro generazionale e politico di un Paese affamato (di felicità, di novità...) ma in stallo se non addirittura morente, nazione depressa e delusa che cerca se stessa in cucina, prima di un pranzo che però non viene servito mai.

Strettissimo, cechoviano, insistente, «Sieranevada», titolo volutamente non sense («ero stufo delle brutte traduzioni») di Cristi Puiu, uno dei registi più considerati del nuovo cinema romeno (tra i più vitali dell’intera Europa), osserva un gruppo di famiglia in un interno lasciando che il punto di vista della cinepresa coincida con quello - invisibile ma ingombrante - del grande assente, il defunto che tutti sono venuti a ricordare.

Film bello sin da subito, con quel lungo e nervoso piano sequenza a mo’ di prologo, che poi si muove per quasi tre ore, in unità di tempo e luogo, in spazi ridottissimi, in un continuo gioco di porte che si aprono e si chiudono sulla Storia e sulla vita, «Sieranevada» alza una pluralità di voci, tra riti, tensioni, imprevisti: bravissimo nel gestire una ventina di personaggi, «perfetti conosciuti» che inseguono ancora (con teatrale sincronismo) l’utopia di una comunità chiamata famiglia, Puiu, classe ‘67, già vincitore a Cannes (nel 2005) di «Un Certain regard» (e in concorso al Festival l’anno passato, proprio con questa pellicola, ingiustamente dimenticata dalla giuria) aggira luoghi comuni e ipocrisie, trasformando in un’odissea anche il solo tentativo di trovare un equilibrio (e un accordo) intorno a un tavolo.

Intenso, sempre sul punto rottura, in perenne bilico sull’imprevisto, il film è la metafora di un Paese bloccato, profondamente disorientato, e delle sue mille anime contrastanti: là dove il sogno tradito del dopo Ceausescu non rende meno amaro (anche se qualcuna, colbacco in testa e perle al collo, qualche rimpianto ce l’ha...) il ricordo della vita prima della rivoluzione.

E mentre alla radio passa «Maledetta primavera», è quanto mai probabile che se Dio tornasse sulla Terra il vero rischio sarebbe quello di non riconoscerlo.