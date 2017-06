Quando un padre, film piuttosto patinato

di Lisa Oppici

È tutta una questione di priorità: lavoro o famiglia, tutto qui.

Un lavoro adrenalinico che ti tiene occupato 70 ore la settimana e mangia via anche il week-end, facendoti spesso rientrare a casa quando tutti sono già a letto, oppure moglie e figli che hanno bisogno (anche) della presenza fisica del papà/marito?

Il tema si pone in tutta la sua nettezza a Dave Jensen, spietato cacciatore di teste («Io vendo qualsiasi cosa», «Io sono chi dico di essere» eccetera eccetera) che da un momento all’altro si vede la vita sconvolta dalla malattia del figlio Ryan di dieci anni: una forma di leucemia particolarmente aggressiva che sembra non dare molte speranze.

Ecco allora che tutto è come rimesso in discussione, tra l’altro in un momento in cui per Dave c’è in ballo una promozione da guadagnare.

Soggetto non certo nuovo per questo film d’esordio del produttore Mark Williams, che punta sul fattore emotivo e sulla lacrima (difficile non commuoversi, tanto più se genitori) imbastendo un lavoro molto prevedibile e pesantemente infarcito di retorica e cliché.

Dal capo-squalo al clima dell’ufficio, dove per accaparrarsi un contratto (e quindi una provvigione) si lotta senza risparmiare i colpi bassi, dalla moglie-chioccia alla caratterizzazione di Ryan, c’è pochissimo di originale, come non originale è la confezione, fin troppo patinata.

Qualche scelta più coraggiosa avrebbe reso il film più interessante, più «ruvido» e «sporco», e per questo senz’altro migliore.

Invece Williams non prende rischi e racconta una storia che conosciamo già nei modi, nei toni e con dialoghi con cui l’abbiamo già vista raccontata tante volte. Peccato.