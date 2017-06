La mummia, Tom Cruise e Russel Crowe non bastano

di Gianluigi Negri

Tre conti da fare. E probabilmente tutti sbagliati. O non riusciti. Il primo: tenere a mente il successo dei tre «filmetti» della «Mummia» con Brendan Fraser (il terzo episodio di Rob Cohen era il migliore), che incassarono molto, soprattutto perché recuperavano uno spirito alla Indiana Jones, infarcendolo di ironia grossolana e fracassona. Il secondo: la Universal è la casa dei «mostri», e «La mummia» con Karloff non è un semplice «classico»: è un super classico. Il terzo: con il marchio Dark Universe, si inaugura il franchising per rilanciare i vari Uomini lupo, Dracula, Uomini invisibili, Creature della laguna nera, Mogli di Frankenstein, Jekyll e Hyde.

Se il buongiorno però si vede dal mattino, con l’esito de «La mummia» con Tom Cruise, allora è meglio lasciare il passato «sepolto» anziché riscoprirlo. Già negli ultimi anni ci sono stati i pessimi «Van Helsing» e «Dracula untold», con il più riuscito «Wolfman» (seppure molto stroncato dai critici). Ora Alex Kurtzman (al suo secondo film da regista, e più famoso come sceneggiatore) «riparte», ma non rimane immune dalla «maledizione» Universal post CGI: promette nuovi demoni e dei, fa incontrare l’antico Egitto con la moderna Londra, la creatura fasciata (stavolta donna) con Jekyll e Hyde, Cruise con Russell Crowe, lo spirito guascone con un’ironia superficiale che sembra uscire da un episodio di «Sleepy Hollow», ma, alla fine, annoia, annoia, annoia.

Se avesse scelto di fare un film (consapevole) sui corpi, forse l’avrebbe azzeccato. Cruise sembra un trentenne e Crowe (più giovane) un sessantenne. Ma anche a «decomporli» e «trasformarli» il risultato non cambia. I conti (e i mostri) non tornano.