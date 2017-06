Nerve, scarso spessore narrativo

di Lara Ampollini

I temi ci sono tutti, il gioco on-line proibito, il voyeurismo cinico delle folle anonime di Internet, l’esibizionismo e la fame di «like» (e di soldi) di giovani senza valori. Il tema giusto al momento giusto, con dentro un po’ di tutto quello che «fa notizia», i morti per selfie, il Blue Whale, il dark web. «Nerve» mira all’attenzione di teen e young adult e per non sbagliare mescola equamente amore e pericolo. Protagonisti due belli emergenti, la nipote di Julia Roberts, Emma, e il fratello di James Franco, Dave. Lei è Vee, insicura, innamorata di un belloccio che non se la fila. La sua amica Sydney è tutto il contrario, spavalda, popolare, sexy. Ed è la star di un gioco on-line clandestino, Nerve, dove i partecipanti devono accettare le sfide che gli spettatori inventano per loro. Vee (sconsigliata dall’amico imbranato e nerd che la ama) finisce per emularla ed entra nel gioco per sfida. All’inizio è un sogno rosa: deve baciare il primo che capita e questo è, guarda caso, Dave Franco-Ian. Gli spettatori si appassionano, la chimica fra loro funziona, perché non far proseguire la storia? Non male fare shopping con lui, scorrazzare in moto downtown mentre i dollari crescono. Ma l’escalation è rapida e le sfide sempre più pericolose. Ian non si tira mai indietro, anche quando si tratta di far litigare Vee con la sua amica Sydney.

Qualcosa non è come sembra, la favola trascolora in incubo, gli spettatori in persecutori. E qui sopraggiunge la crisi di coraggio e spessore narrativo. Invece di calcare sul tasto dell’ambiguità tra sentimenti reali e spettacolo on-line, di sondare la vera perdizione di sé, il film deraglia verso la soluzione facile (ricordate l’amico nerd?) e la morale soft. Personaggi deboli, scelte di stile poco incisive, con qualche spruzzata di estetica da meme e di realtà aumentata. Robetta, soprattutto rispetto ai nuovi standard fissati dalle più coraggiose serie tv.