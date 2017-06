Aspettando il re, deludente trasposizione del libro di Eggers

di Lisa Oppici

Ha decisamente poco appeal questa trasposizione di Tom Tykwer del romanzo di Dave Eggers.

Poco appeal perché sullo schermo sembra quasi non scorrere davvero linfa: sembra esserci poca – pochissima – vita, in una sorta di appiattimento piuttosto banale del «minimalismo» letterario (tutt’altro che piatto) di Eggers.

Il fatto che Tom Hanks abbia la faccia giusta (oltre che il curriculum giusto) per dare voce, corpo e movenze allo spaesamento di un uomo normale di fronte a ciò che gli sta intorno, e che per certi versi lo travolge, in tutta onestà non basta a dare peso a un lavoro affossato dalla propria fiacchezza, e che a ben vedere sembra più un’occasione persa che altro.

Hanks è un «rappresentante» dell’era digitale, anche se fa parte di un altro mondo e di un’altra generazione: con la sua squadra, per conto di un’azienda hi-tech di Boston, va in Arabia Saudita per proporre al re un mega pacchetto informatico avveniristico (con tanto di ologramma con cui interagire), in una «missione» che è anche occasione di riscatto personale.

Solo che il re si fa aspettare giorni e giorni, e lui e i suoi si trovano quasi abbandonati a loro stessi in un contesto che mette insieme le spinte in avanti hi-tech e le rigidità ancestrali di una società fondata su assiomi intoccabili.

La faccia giusta di Tom Hanks (che francamente ha fatto di meglio) appunto non basta per salvare il film: che resta piatto e zavorrato da una scrittura senza guizzi e da una messa in scena mai davvero convincente (finale «letterario» incluso). Occasione persa per mostrare lo spaesamento e la crisi di un uomo medio contemporaneo.