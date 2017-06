Una doppia verità, noia in tribunale

Un padre violento. Una madre maltrattata. Un figlio omicida. O almeno così sembra. Sembra: perché in «Una doppia verità» tutti mentono. Lo dice l’avvocato protagonista Keanu Reeves. Lo dice in parte anche il titolo, diverso da quello originale che si «limitava» a indicare l’«intera» verità. Per un’ora e mezza ci si «siede» in un’aula di tribunale e si esce di lì solo attraverso alcuni flashback che spesso, a loro volta, sono menzogneri. Ricapitolando: i testimoni mentono, i flashback non dicono il vero, il ragazzo processato non parla per quattro quinti del film. E questi quattro quinti sono proprio quelli che ci si aspetta (fin dall’inizio) che vengano rovesciati con il classico spiegone/ribaltone finale. Per un filmino, ino-ino: molto figlio degli anni Novanta (forse anche Ottanta), parecchio televisivo, prevedibile, senza mai colpi di scena, ultrapiatto. Sceneggiato da un Nicholas Kazan (in quel decennio si pensava potesse diventare un nome) che si nasconde dietro pseudonimo. Solo dopo un’ora ci si accorge che la protagonista femminile è un’irriconoscibile Renée Zellweger. Non ci si accorge mai, invece, che la regista è Courtney Hunt. Aveva debuttato nove anni fa con l’interessante «Frozen river». Qui di congelato c’è solo il ritmo. E non è interessante.