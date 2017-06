Un appuntamento per la sposa, nuova delicata commedia della regista Rama Burshtein

di Lisa Oppici

Michal ha 32 anni e sta per sposarsi. È a un passo da quello che ha sempre voluto, ma l’incantesimo si spezza: perché proprio mentre sta scegliendo le pietanze per il banchetto di nozze lui le dice che non la ama (e la sequenza è bella e disarmante, con quel «non ti amo» che la ferisce come una spada) e manda all’aria tutto. O meglio: manda all’aria «quel» matrimonio. Perché lei è certa che nei 22 giorni che la separano dalla data scelta Dio le farà trovare marito. E così conferma tutto (sala, abito, banchetto) e si mette in cerca, iniziando anche una sorta di conto alla rovescia cui chi le sta intorno assiste senza parole.

È ancora una sposa il nucleo di questo nuovo lavoro di Rama Burshtein, l’autrice del notevole «La sposa promessa». Questo film è appena meno riuscito, eppure anche qui è evidente la capacità della regista di raccontare con i silenzi, gli sguardi, le inquadrature perfette, in un contesto che rimane quello dell’ebraismo ortodosso d’Israele. Tutto è già nella bellissima sequenza d’avvio, quando Michal (splendida la protagonista Noa Koler) si rivolge a una sorta di «maga» e lei riesce a farle confessare ciò che vuole davvero: amore, rispetto, normalità. Ecco: il matrimonio come simbolo di normalità cui aggrapparsi e da cercare con ogni mezzo, per acquisire una sorta di rispettabilità personale. Lì, in quei primi piani stretti, c’è già tutto il fulcro narrativo e ci sono le scelte formali del film, molto giocato sui primi piani a indagare i personaggi nelle loro pieghe più intime: a partire proprio da Michal, credente, osservante, convinta che un marito arriverà, tormentata, a tratti disperata, ma anche così incauta da allontanare chi effettivamente (per curiosità?) si è interessato a lei. Rama Burshtein si conferma autrice doc. Il film è troppo lungo e qua e là un poco confuso nel registro, ma nonostante questo, e nonostante il fatto che capiamo subito come andrà a finire, è bello lasciarsi trasportare da questa quête, che è anche un viaggio nell’io, nella religione, nel rapporto con l’altro, nella società ebraica di oggi.