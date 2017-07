Transformers, il quinto capitolo

di Gianluigi Negri

A girare un film da novanta minuti proprio non ce la fa. O due ore e mezza (come minimo) o niente.

Devastante, incontinente, frastornante: Michael Bay non conosce i concetti di sintesi, limite, equilibrio.

Tutto deve essere «esagerato», ricco di dettagli, particolari ed effetti. Fino al pleonasmo. Fino allo sfinimento.

Tant’è che, giustamente, per il quinto capitolo della saga di «Transformers» (sottotitolo: «L’ultimo cavaliere») c’è chi ha parlato di collasso dello sguardo. Una reazione provocata anche dal continuo cambio di formato dell’immagine (fateci caso) da una scena all’altra: giusto per aumentare il livello di confusione di un blockbuster che alimenta il caos fino a renderlo pura ragione di vita. Del resto la trama (semplicissima) è sempre quella ma, ci si passi il francesismo, «incasinatissima»: salvare la Terra (a prescindere), ma non chiedeteci come (perché probabilmente non lo sanno nemmeno Bay e i suoi sceneggiatori).

Quel che sanno è che vogliono divertirsi a «rompere» i loro giocattoli Hasbro, per poi «ricomporli» all’infinito, esattamente come fanno i bambini. La lucidità del quarto capitolo (il capolavoro della serie) si disperde qui tra la velleità di voler riscrivere la Storia (dal ciclo di Re Artù all’uccisione di Hitler), l’ansia di dover rendere omaggio ai robot di «Guerre stellari», «Robocop», «Wall-E», il delirio di spiegare tutto per non spiegare niente. Con un paio di elementi da non sottovalutare: gran ruolo (e simpatia) per Anthony Hopkins e sequenze subacquee girate divinamente. Un blockbuster acquatico è quello che manca alla filmografia di Bay. Lo farebbe benissimo. Se, per una volta, volesse smettere i panni di Dio per tornare con i piedi per terra.