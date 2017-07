Codice criminale, il film diretto da Adam Smith

di Lara Ampollini

Il richiamo delle origini sembra aver guidato i due protagonisti, attori di caratura come Fassbender e Gleeson, a impreziosire il film di un esordiente e senza altre star. L’Irlanda nella sua versione meno idillica, quella dei campi di nomadi inclini alla balordaggine come filosofia di vita. L’Irlanda di legami familiari così stretti da distorcere la visione del bene tra padri e figli. L’Irlanda che crede a una redenzione attraverso il sacrificio, sull’esempio di un Gesù ridotto a icona ad uso di ladri e truffatori.

Di temi e suggestioni ce n’erano tanti al servizio dello script. Affondando un po’ le mani nella materia viva e dolorosa dei rapporto tra un capo-famiglia autoritario e il figlio, a sua volta padre, lacerato tra la sottomissione e il bisogno di farsi modello per i suoi cuccioli, poteva uscirne un racconto complesso e ricco di sfumature. Chad è un abilissimo guidatore e ladro ma non sa nemmeno leggere. Il suo destino è stato scritto dal padre Colby il cui unico credo è far fessa la polizia e affermare le proprie non-regole. Per il lui il mondo è piatto e vada a farsi benedire chi sostiene il contrario. Chad però per influsso della moglie, manda a scuola i suoi bambini e vorrebbe farli uscire dal cerchio angusto delle roulotte della sua famiglia. Il confronto tra l’in e out, lo star dentro le regole o fuori con il senso inebriante di anarchia ma anche di emarginazione della condizione di nomadi, poteva farsi simbolo del rapporto conflittuale e universale tra istinto e ragione, tra appartenenza e indipendenza, tra devozione alle proprie radici e emancipazione. Purtroppo la materia è trattata con immagini da film indipendente ma la scrittura è quella di un filmetto poco incisivo. Le figure sono macchiette, i rapporti appena abbozzati, le soluzioni nei momenti cruciali deboli.