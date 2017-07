2:22 tra thriller e horror fantastico

di Lisa Oppici

Già la voce «off» che apre il film, con pseudo-sofismi sui corpi celesti, non fa pensar bene. E in effetti ciò che viene dopo conferma i timori: a funzionare e a incuriosire, in questo «2:22», è di fatto solo il titolo (ed è una curiosità che s’esaurisce ben presto), perché il resto se ne sta ben al di sotto di una pur generosa soglia di accettabilità. Le 2:22 sono l’ora del pomeriggio in cui, dopo aver visto grosso modo sempre le stesse cose negli stessi momenti per giorni, Dylan quotidianamente assiste a un «boom», a una deflagrazione, nella Grand Central Station di New York o nei dintorni: situazione assurda, che lo fa impazzire, e che lui vuole provare a risolvere - come un rebus - cercando di capire se c’è una logica.

Il passato che s’intreccia e si confonde col presente, un delitto lontano che riaffiora, coincidenze quasi paranormali, artisti dalla faccia sospetta, ologrammi in piazze virtuali eccetera eccetera: tutto frullato in un mix poco o pochissimo riuscito. Se a questo aggiungiamo che lo script non solo fa acqua da tutte le parti ma s’ingarbuglia su se stesso, che il taglio complessivo è da tv movie mediocre e che gli attori non brillano (ma non è facile, con una storia così) la frittata è fatta. E non è granché.