Spider-man: homecoming, la terza saga riparte dall'adolescenza

di Gianluigi Negri

Crescere come uomo e come supereroe. Senza la paura di sbagliare.

La terza saga di «Spider-Man» (dopo la trilogia di Sam Raimi con Tobey Maguire e i due episodi di Marc Webb con Andrew Garfield) si inaugura «ripartendo» dall’adolescenza, dai suoi problemi, dalle difficoltà di essere dei nerd (oggi) e di farsi accettare dagli altri (dalle ragazze, dagli adulti e, in questo caso, dai supereroi dell’universo Marvel).

«Spider-Man: homecoming» punta sul romanzo di formazione, sull’ironia, sull’ambientazione scolastica in stile «commedia di John Hughes», sull’essere sempre più fumetto (stupendi i titoli di testa e coda), sul diventare una parte integrante del Marvel Cinematic Universe, in equilibrio tra le saghe degli «Avengers» e di «Captain America».

Del resto il loquacissimo e (davvero) simpatico Tom Holland il costume rossoblu lo aveva proprio indossato in «Captain America: Civil War».

Tra una ragnatela e l’altra, aveva trovato anche il tempo di filmarsi con il telefonino durante la battaglia più divertente del film dello scorso anno, insieme agli altri Avengers, inserendo i suoi commenti da entusiasta neofita: il video amatoriale, da aspirante «salvatore del mondo», lo mostra, all’inizio, al pubblico.

E si filma anche con Tony Stark, che gli ha confezionato una perfetta tuta hi-tech, piena di optional, luccicante, aderente.

Ma non è l’abito a fare il supereroe: per diventare un vero Avenger e per non rimanere per sempre un «vigilante» di quartiere, il giovane Peter Parker dovrà prima capire questo passaggio fondamentale nella sua formazione.

Iron-Man lo aiuta, lo incalza, lo mette alla prova: Tony Stark (Robert Downey Jr. sempre fondamentale con la sua sicumera e spavalderia) è il padre che Peter non ha mai avuto.

Parker è, per lo stesso Stark, la possibilità di essere un genitore «giusto», capace di «cancellare» gli errori di un padre padrone che lo ha segnato profondamente.

In mezzo a tutti questi passaggi sulla crescita, non possono rimanere ai margini i primi innamoramenti, con tanto di ballo scolastico e con la bella di turno che è una «secchiona» di colore, e non più la solita biondina.

Il migliore amico geek (e fan di «Guerre stellari») che conosce la vera identità dell’uomo in calzamaglia ma non può dirlo a nessuno.

La zia May interpretata da Marisa Tomei, alla quale viene dedicata l’ultima inquadratura «ufficiale» del film, prima delle due sequenze post-titoli.

E ovviamente il cattivo: Michael Keaton, in gran forma, veste i panni metallici dell’Avvoltoio, quelli «proletari» del piccolo imprenditore caduto in disgrazia per colpa di Stark, quelli del padre che farebbe qualunque cosa per la propria famiglia.

Un cattivo con molti lati umani, che non sfuggono al lato più sensibile dello stesso Uomo Ragno.