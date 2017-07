I figli della notte, promettente esordio di Andrea De Sica

di Lisa Oppici

Ha pochissimo dei film italiani fotocopia, quelli che imperversano tutti uguali da qualche anno, questo esordio alla regia di Andrea De Sica. Poco di italiano perché qui siamo in atmosfere del tutto diverse: in generi, anche, molto diversi, con il dramma che si macchia di nero e di rosso, in un crescendo che verso la fine non disdegna i toni dell’horror.

Del resto è lì, con riferimenti alti e altissimi, che guarda De Sica, che mette insieme Kubrick e Lynch (ma anche Cronenberg…) in un amalgama ambizioso. Kubrick è innanzitutto nell’ambientazione: perché il collegio in cui la storia si svolge, sperduto sulle Alpi, affondato nella neve, rimanda molto per non dire moltissimo all’Overlook Hotel. Quel collegio, disciplina simil militare, telefoni connessi solo poche ore al giorno, educatori e insegnanti che sembrano guardiani (o Grandi Fratelli), è il luogo dove genitori ricchi e in carriera parcheggiano i loro figli, specie se vagamente scapestrati e problematici: il luogo dove si forma la classe dirigente del futuro, come dice il preside all’inizio. Giulio, sedici anni, padre morto e madre sempre in giro per il mondo, ci finisce dopo l’ennesima bravata, e lì entra in contatto con le regole ferree ma anche con le loro trasgressioni, scoperte grazie al ribelle Edoardo, che diventa l’amico inseparabile. Opera prima molto interessante, questa di De Sica, pur con tanti difetti da opera prima. C'è tanto, troppo, dentro questa storia, stracarica di echi e anche narrativamente molto piena e fin troppo pretenziosa. Ma è un difetto perdonabile. Lo sono meno certe scelte (la baita bordello), certi dialoghi e anche certe interpretazioni, anche se i due protagonisti convincono. Resta comunque un buon esordio: per atmosfere, per diversità, per la glacialità di certe inquadrature, per il taglio fiabesco (la strada nel bosco), per la capacità di guardare alto, per la padronanza della macchina da presa. E per quella svolta horror (il piano abbandonato e le «sorprese» che nasconde) che spiazza.