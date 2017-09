Overdrive: Due fratelli scatenati in Costa azzurra tra donne e motori

di Lisa Oppici

«Se vostro padre potesse vedervi in questo istante…», dice a un certo punto la bella di turno ai due fratelli Foster, ladri d’auto d’epoca che non si fermano davanti a niente. E in effetti vien proprio da pensarlo, se si considera che uno dei due fratelloni è Scott Eastwood, figlio di cotanto padre, faccia belloccia e muscoli in evidenza.

Chissà cosa penserebbe, cotanto padre, di fronte a un’operina ina ina, frutto dei cascami dei vari «Fast & Furious», con la consistenza tecnica e di scrittura di un telefilm mediocre e l’inseguimento a go-go, acceleratore sempre a tavoletta, come modulo narrativo ripetuto. Non penserebbe granché bene, forse.

E in effetti questo «Overdrive» è poco più di un esercizio, strutturato su binari arcinoti: due fratelli scavezzacollo che arrivano sempre a tanto così dal limite, due belle ragazze che li affiancano, due collezioni d’auto che farebbero impallidire chiunque (con un effetto spot per le case automobilistiche che più palese non si può), miliardari con scagnozzi poco raccomandabili e affari loschi per le mani.

Il tutto nella location da favola della Costa azzurra e di Marsiglia. Tra gigionate e sbruffonaggini varie del duo di protagonisti (meglio Freddie Thorp di Eastwood) si comincia con un inseguimento al massimo e si prosegue sulla stessa linea. E nonostante il taglio sia dichiaratamente action, fin da subito, si guarda spesso l’orologio e ci si chiede quando si potrà scendere, finalmente, dalle montagne russe.