The teacher, ai tempi del comunismo

di Lara Ampollini

L’insegnante che sembra perfetta ha forme materne, occhi vellutati e riccioli sbarazzini. Siamo a Bratislava, nella Cecoslovacchia che ancora è sotto l’influenza sovietica, e la vita di una scuola è intrisa di valori patriottici e begli intendimenti. Peccato che sotto la crosta covino favoritismi, paura del controllo comunista, conformismo. La base di una società pronta ad assecondare il potere per i propri interessi personali. Suona familiare anche qui e oggi? E’ il pregio principale di questo film slovacco che riesce a caratterizzare fortemente una storia dai presupposti universali. L’insegnante che chiede ai suoi alunni che mestiere fanno i loro genitori, alla ricerca di piccoli e grandi favori in cambio di buoni voti, è la sacerdotessa di questa corruzione morale. Ma paradossalmente non è la vera protagonista. Piuttosto l’innesco alle reazioni dei genitori riuniti per discutere la situazione insieme alla direttrice della scuola. Chi denuncia, chi prende le distanze da ogni critica al potere, chi tentenna. La riunione è raccontata quasi in tempo reale e la realtà affiora pezzo dopo pezzo in una elegante struttura che procede incastrando il momento attuale ai fatti accaduti, come le due parti di una cerniera. A costruire il racconto sono via via i genitori e i loro figli in un affresco della coscienza poliedrica e cangiante, mutevole e condizionabile del ‘popolo’, come si sarebbe detto allora. Della gente, come la conosciamo anche oggi. Responsabile, più di quel che si pensi, dei propri ‘capi’ e del modo in cui una società tratta gli individui che ne fanno parte. Godibile e anche ironico nelle parti dedicate all’inossidabile ‘ingordigia’ di favori dell’insegnante, pensoso e teso nello svolgersi della riunione, il film è ben scritto, girato e interpretato. Forse solo un po’ fermo sui binari delle sue tesi.