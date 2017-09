Il colore nascosto delle cose, due "opposti" si incontrano

di Giulia Ciccone

Nel buio i sensi si affinano. Ad occhi chiusi cambiano i riferimenti ed i punti di vista; l’udito, l’olfatto, il gusto ed il tatto si potenziano, così come le emozioni acquistano un diverso valore. Non a caso «Il colore nascosto delle cose» si apre e si chiude nella totale assenza di luce. Ed una voce roca che riecheggia, quella - inconfondibile - di Valeria Golino. Dopo il documentario «Per Altri Occhi», Silvio Soldini (che tra l’altro appare in una scena del film) torna ad esplorare il mondo dei non-vedenti e dirige l’incontro tra due universi apparentemente inconciliabili in un seducente «dialogo al buio». Presentata Fuori Concorso alla 74° Mostra del Cinema di Venezia, questa pellicola racconta la storia di Teo, superficiale pubblicitario di successo. Teo ha una fidanzata, un’amante ed un talento innato per la menzogna, ma la sua vita cambia quando conosce Emma, un’osteopata diventata cieca in adolescenza, che gli farà scoprire un nuovo modo di vedere le cose, combattivo, vitale («Le facce non invecchiano mai» dice una Golino incredibilmente resistente al passare del tempo). È una favola, naturalmente, dipinge due personaggi stereotipati (il Don Giovanni redento dalla forza di una donna che rifiuta la pietà e non si lascia piegare dalla malattia), seppure i due interpreti siano bravi a costruire una sintonia non veicolata dal contatto di sguardo. Da notare la scelta di girare in 4/3 ed in 16/9, con l’inquadratura che a tratti si allarga, a tratti si restringe per seguire le aperture e le chiusure della mente, del cuore, in un crescendo che spinge ad andare oltre le apparenze.