L'ordine delle cose, quasi documentario

C’è una cifra su tutte che caratterizza «L’ordine delle cose», terzo film di finzione di Andrea Segre. Questa cifra è il rigore. «L’ordine delle cose» è un film rigoroso, e glaciale: meticoloso, verrebbe quasi da dire, come il protagonista Corrado Rinaldi (bravissimo Paolo Pierobon), alto funzionario del Ministero dell’Interno specializzato in missioni internazionali sull’immigrazione irregolare. Ora è in Libia, e deve trovare accordi con il/i poteri locali per arrivare a ridurre gli sbarchi sulle coste italiane: per placare un po’ l’opinione pubblica e anche per motivi d’immagine e di stampa, dice senza mezzi termini il sottosegretario Roberto Citran all’inizio. E lui, Rinaldi, ci si mette d’impegno. Solo che stavolta c’è qualcosa che complica il meccanismo, anche psicologico: perché una donna somala in un centro di raccolta gli chiede aiuto e lui è combattuto fra regole e «lato umano». Segre è documentarista doc, e si vede: capacità di mostrare senza troppe parole e sguardo appunto rigoroso, attento, che lascia giudicare lo spettatore. Il suo è un film d’impegno sui generis, con un finale che lascia senza parole e fa pensare (a noi, all’oggi). Peccato per certe lungaggini evitabili: perché il rigore talvolta non si traduce in asciuttezza narrativa, e qualche sbavatura s’avverte.