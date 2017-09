Isidoro, detto Easy, è un ex campioncino di go-kart che è cresciuto ingrassato e depresso.

La mamma, una divertente e divertita Barbara Bouchet amante del fitness, gli ha fatto a mano un maglioncino con sopra il numero due.

Il numero uno infatti è per il fratello Filo (Libero De Renzo, quello di «Santa Maradona» e «Smetto quando voglio»), un sedicente imprenditore edile che deve risolvere un problema: far sparire un operaio ucraino morto nel suo cantiere.

La soluzione è semplice: chiedere a Easy di riportare la salma nel Paese d’origine. E così il nostro (strano e tenerissimo) protagonista si ritrova di nuovo alla guida, ma questa volta di un carro funebre. E con una bara a carico.

«Easy - un viaggio facile facile» è un road movie estroso e nello stesso tempo pieno di poesia, che segna il debutto alla regia di Andrea Magnani.

Ed è una pellicola fresca, vivace ma anche malinconica, lieve ma non leggera, che si regge su una scrittura frizzante ma anche e soprattutto sui silenzi e su un’ironia di situazioni da film muto, che il perfetto Nicola Nocella (miglior attore al Festival di Locarno e già Nastro d’argento all’esordiente per Il figlio più piccolo di Pupi Avati), regge benissimo sulle proprie spalle in una sorta di one man show, dopo aver preso 20 chili e cambiato il passo e persino il respiro per diventare questo Candido dei giorni nostri.

Il suo viaggio surreale attraverso i Carpazi, al ritmo di una colonna sonora a metà tra musica balcanica e western, ci mostra lande desolate e animate dal calore della gente che le abita.

E dove tutti cantano Felicità di Al Bano e Romina.