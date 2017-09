Chissà che film hanno visto, quelli che a proposito di «Appuntamento al parco» han tirato fuori «Notting Hill».

Già, chissà: perché l’unica vera similitudine, a ben vedere, sta nel fatto che titolo e luogo della storia – ben più di una semplice «scena» – siano un quartiere di Londra (qui Hampstead) e che lì si sviluppi un amore.

Fine delle somiglianze, ed è un peccato.

Perché quanto «Notting Hill» era brillante, arguto, fresco, ben calibrato nella scrittura (pur essendo – certo che sì – prevedibilissimo), altrettanto «Appuntamento al parco» è lento, patinato e privo di guizzi. Hampstead Heath (il parco di Hampstead) è il teatro dell’amore fra Emily, vedova americana sommersa dai debiti che passa le giornate fra volontariato e amiche upper class, e Donald, omone irlandese che da 17 anni vive in una «casupola» di fortuna costruita nel giardino di un ex ospedale.

Ora però l’ex ospedale diventerà un palazzo con appartamenti di lusso, e lui deve sloggiare; così la causa di lui diventa anche quella di lei, dopo che i due si sono incontrati per caso e si sono subito piaciuti.

Diane Keaton e Brendan Gleeson sono una coppia d’assi che farebbe star tranquillo qualunque regista. Ed è vero. Però non bastano per dare forza a un film in sé deboluccio, reso fragile in primis proprio da una sceneggiatura non all’altezza.

Tutto molto prevedibile, zeppo di cliché nello stesso tratteggio di personaggi e ambienti, molto patinato (il rifugio di lui non ha propriamente l’aspetto di una «baracca») e anche parecchio «finto», pur essendo ispirato a una storia vera.

Alla fine anche gli attori sono sprecati: ce la mettono tutta ma salvano poco.