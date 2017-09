Mentre il telecronista ripete una sola frase - «McQueen perde terreno!» - ti viene da pensare che dietro il paraurti di auto antropomorfe e tra gli scherzi dell’ingenuo carro attrezzi Cricchetto ci sia un carico di nostalgia che sovrasta, finalmente, la monostrategia del film d’animazione su famiglia e infanzia. Archiviato un sequel meramente commerciale, «Cars 3» torna alla profondità che filtrava già nel primo capitolo: la malinconia che non lascia insensibili gli adulti in sala e una forma di dolore intuita anche dai bimbi tra le battute scherzose sui margini della sceneggiatura.

Colpisce soprattutto il silenzio in sala che accompagna le quasi due ore di racconto dell’ultima corsa di Saetta McQueen, spinto vicino al ritiro da una nuova generazione di auto elettroniche. All’opposto dei film con i Minions - dove si ride sempre e comunque - qui i bambini seguono la proiezione intuendo una serietà d’argomento a cui concedere attenzione. Da un lato cresce il rischio di un film dal target poco definito, dall’altro la scrittura azzarda temi, pause e implicazioni ben più strutturate delle semplici corse d’auto. È così che anche i blocchi narrativi apparentemente maldestri - gli allenamenti, la gara nel fango - trovano un’originale valorizzazione nella crescita spiazzante della mezz’ora finale.

Maldestro il doppiaggio italiano che butta in pista nomi famosi; un capolavoro il cortometraggio «Lou» di Dave Mullins che precede il film.