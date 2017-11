di Giulia Ciccone

Sui film d’azione e sui film d’amore Hollywood ha costruito un impero, ma questo è diverso, un ibrido tra i due, in precario equilibrio tra la lotta alla sopravvivenza e l’innamoramento.

Tratto dall’omonimo romanzo di Charles Martin «A mountain between us» (tradotto in italiano con un più romantico, come di consueto, «Il domani tra di noi»), ha un cast costruito per sbancare il botteghino Usa. A partire dagli interpreti, Kate Winslet e Idris Elba, divo in ascesa dopo il successo della serie tv «Luther», diretti da Hany Abu-Assad, vincitore del Golden Globe per il film straniero «Paradise now».

A seguito della cancellazione di un volo, due sconosciuti si ritrovano ad affittare un piccolo aereo privato, ma, a causa di una tempesta, precipiteranno sulle montagne del Colorado. I due superstiti affronteranno un viaggio per la sopravvivenza, alla ricerca dei primi segni di civiltà. Come tutti gli ibridi, mantiene un’anima divisa a metà, mai del tutto coinvolgente. Si regge soprattutto sulle interpretazioni dei due protagonisti e sulla fotografia mozzafiato, che ritrae montagne innevate, cascate e laghi ghiacciati. In quell’atmosfera poco ossigenata e poco speranzosa, la sceneggiatura non riesce a costruire la sintonia necessaria per giustificare la nascita di un amore.