Assassinio sull'Orient Express, elegante ma piatto

Seconda Agatha Christie in pochi mesi per un cinema sempre più affetto da carenza di idee e sempre più proiettato a rivisitare e riproporre, in un loop continuo non si sa quanto fruttuoso.

Dopo «Crooked House» ecco dunque questo ambiziosissimo Orient Express: Ridley Scott produttore, Kenneth Branagh alla regia (e nei panni di Poirot), cast da far tremare le vene, da Johnny Depp a Judy Dench, da Michelle Pfeiffer (ancora lei… bentornata) a Penélope Cruz e Willem Defoe.

La sfida era ardua già sulla carta: non tanto per il confronto con il libro della Christie (uno dei suoi più belli e complessi) ma soprattutto per quello con la trasposizione del 1974 di Sidney Lumet, con Ingrid Bergman e Albert Finney tanto per far due nomi. Come finisce il match? Beh, vince Lumet: e nemmeno ai punti. Sontuoso nella messa in scena (viziata però da una computher graphic pesantissima, soprattutto negli esterni e nei paesaggi) e ambizioso nelle intenzioni, il film di Branagh è come se non avesse respiro, alito di vita: compitino ligio ai dettami di madame, soffre di un’impostazione teatrale fin troppo invasiva e di una spaventosa mancanza di ritmo, non riuscendo a costruire davvero un climax emotivo che (tras)porti allo scioglimento della vicenda e all’individuazione del colpevole.

Il cinema, quello vero, fa capolino in un meraviglioso carrello iniziale e nella parte finale, quando la storia si risolve e gli indiziati si scoprono. Tutto il resto è piatto. Intendiamoci: curato ed elegante, «classico» nelle intenzioni, ma piatto. Branagh si riserva ben più di un primo piano, indugiando forse troppo su di sé, il resto del cast è francamente sprecato.