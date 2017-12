Suburbicon - Affresco al vetriolo tra razzismo e pregiudizi

di Filiberto Molossi

E' un Paese color complotto, che nasconde le proprie nefandezze sotto lo zerbino di casa, serve il the e i pasticcini all'ospite inatteso e usa la racchetta da ping pong per sculacciare l'amante, l'America, ipocrita e borghese, raccontata da George Clooney: quella dei «perfetti» e «pastellosi» anni '50.

Che tanto, troppo, assomigliano ai nostri. Una grande nazione incapace di riconoscere il male neanche se ci va a sbattere contro; razzista nel midollo, perché ieri come oggi «non siamo noi che siamo bigotti, sono loro che non sono integrati...».

E' una commedia nerissima, «Suburbicon», sesta regia del super divo di Hollywood che, a tre anni dal flop di «Monuments men», porta ora sullo schermo una sceneggiatura che i fratelloni Coen (riconoscibilissimo in ogni sequenza il loro marchio) hanno lasciato nel cassetto per più di trent'anni: un copione avvelenato che Clooney, inizialmente, avrebbe dovuto solo interpretare e che alla fine, invece, si è ritrovato, tra satira e impegno, addirittura a dirigere.

Visto con gli occhi innocenti di un bambino (figlio dell'impeccabile Gardner Lodge e di sua moglie Rose, rimasta paralizzata in un incidente), il film è ambientato nella «ridente» Suburbicon, paciosa cittadina (ispirata a Levittown, utopia all white, creata in Pennsylvania per persone di razza caucasica) dove tutti sono concentrati a fare la guerra a un'onesta e irreprensibile famiglia di colore mentre nella casa accanto, quella dei vicini, si consumano, nell'indifferenza generale, i peggio delitti...

Grottesco e dark, ricco di invenzioni di scrittura che Clooney asseconda senza metterci troppo di suo, «Suburbicon», regalato a Matt Damon un ruolo inedito, prende a calci un'America psicotica e immorale dove non si salva nessuno, giocando con la cinefilia (dai tanti amanti diabolici dello schermo a «La donna che visse due volte») per esaltare il feroce paradosso di una società accecata dai suoi stessi pregiudizi.

L'accurata ed elegante ricostruzione d'epoca è poi infine il fiocco del pacco bomba che il film spedisce all'istituzione famiglia: scandalosamente infelice, avida, disposta a tutto – anche ad uccidere – pure di realizzare i propri desideri.

Un castello di menzogne costruito tra le 4 mura di un'America al di sotto di ogni sospetto.