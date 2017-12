Il premio - Pallido on the road di Gassmann

di Gianluigi Negri

In viaggio con papà. Con un «artista» che i figli non hanno mai veramente conosciuto.

Ma che, seppure quasi sempre assente, in fondo in fondo li capisce bene.

Almeno quelli che sa di avere: perché il papà di Oreste e Lucrezia, scrittore che sta per ricevere il Premio Nobel per la letteratura, ha più di un erede sparso per il mondo, e non solo in Italia.

Come non pensare a Vittorio Gassman vedendo «Il premio», omaggio dichiarato alla figura di un padre presente-assente, a un grande amatore con progenie numerosa e tante conquiste femminili, a un gigante in ambito artistico.

Alessandro Gassmann, al secondo film da regista dopo l’esordio di quattro anni fa con «Razzabastarda», si dà all’«on the road». E chiama, per il suo viaggio verso Nord, gli amici di sempre Rocco Papaleo (la «spalla» più richiesta nelle commedie italiane) e lo sceneggiatore Massimiliano Bruno (che già lo ha diretto in tre suoi film, l’ultimo dei quali è «Beata ignoranza»).

L’intenzione è lodevole. Il padre ingombrante ha il volto ed il sorriso di un bravo Gigi Proietti, la sorella è la protagonista femminile più richiesta nelle commedie italiane (Anna Foglietta), Matilda De Angelis porta qui anche il suo talento musicale (seppure sembri sempre fuori sincrono nelle scene in cui canta).

Gassmann (ovviamente anche attore) ci crede davvero, e qualcosa di buono si vede. Il problema è che Bruno quasi sempre scrive film «preconfezionati», con personaggi talvolta non credibili (l’attrice da Oscar che si vuole «congelare» con il proprio gatto) e situazioni troppo bucoliche: il compromesso di chi nella commedia vuole sempre meno dramma.

L’opposto di quello che faceva Vittorio Gassman.