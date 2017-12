Poveri ma ricchissimi, delude il film di Brizzi

di Gianluigi Negri

Al di là dell’atteggiamento ipocrita che ha portato a togliere il nome di Fausto Brizzi dalla locandina (c’è almeno sui titoli di coda e non si capisce davvero per quale motivo non possa «firmare» un suo lavoro, a prescindere da ciò che abbia fatto oppure no), una certezza c’è.

E senza ipocrisie: «Poveri ma ricchissimi» è un brutto film. Chi vuole potrà scegliere anche il superlativo, ispirandosi al titolo.

L’ennesimo esempio di una commedia italiana esanime e moribonda, che tende ad abbassare sempre più il livello per «normalizzare», colpire il pubblico «social», rendersi simpatica a tutti.

Verrebbe da dire, con una facile (e stupida) battuta, che calza a pennello con il film: belli e brutti, poveri e ricchi. Satira sociale? Assente.

Riferimenti all’attualità? Pretestuosi: separatismo, autonomia fiscale, elezioni, problema migranti.

I superburini Tucci sono sempre più ricchi e decidono di fondare un loro principato per pagare meno tasse: Torresecca, immaginario Comune di origine dell’insopportabile famigliola, diventa così un piccolo paradiso fiscale.

Campionario di banalità e insulsaggini, il film «massacra» (forse anche giustamente) la categoria dei giornalisti (qualcuno pensa sia divertente farli recitare così male?).

Brizzi si limita a proporre una commedia di macchiette, i cui unici guizzi nascono dalle capacità attoriali di De Sica e Brignano. Paolo Rossi non si può guardare e Massimo Ciavarro è il Mr Grey di turno che vuole portare Lucia Ocone nella sua stanza dei giochi.

Lei naturalmente non sa cosa sia «Cinquanta sfumature di grigio», ma fa capire di aver visto «Maleficent»: Disney sì, lo pseudo-erotico no. Alla faccia dell’ipocrisia.