La ruota delle meraviglie: da Tennessee Williams a Coney Island

di Benedetta Bragadini

L’omaggio a Tennessee Williams, a Un tram che si chiama desiderio e soprattutto a Blanche DuBois, Woody Allen lo aveva già portato dichiaratamente al cinema in Blue Jasmine, con una strepitosa Cate Blanchett che per quel ruolo si era portata a casa l’Oscar.



Con la protagonista di La ruota delle meraviglie, il regista di Manhattan ci regala una nuova versione working-class anni ‘50 di quell’eroina tragica, interpretata da una delle migliori attrici della sua generazione, una Kate Winslet che infuoca lo schermo. Ginny è una cameriera con un passato da attrice e un sogno spezzato, è sposata con il giostraio Humpty (Jim Belushi) ma non lo ama. Per questo lo tradisce con Mickey (Justin Timberlake), un fascinoso bagnino che vuole diventare drammaturgo. E le cose si complicano ulteriormente quando la figlia di Humpty, Carolina (Juno Temple), torna a casa per sfuggire al marito mafioso e ai suoi gangster.



Allen torna in quella Coney Island così importante nella sua filmografia (vedi alla voce Io e Annie) e ne affida la luce al maestro Vittorio Storaro, che rende ogni singolo fotogramma del film un capolavoro di tinte sature. Il tocco alla Woody è nella trovata del figlio piromane di Ginny e nel ritmo dei dialoghi scandito dal personaggio di Timberlake, al quale però non dà abbastanza profondità in scrittura.



E se la pellicola sconta un po’ la sua anima teatrale, Allen si affida con intelligenza alla sua straordinaria protagonista femminile: la Winslet brucia e abbaglia, illuminata da una fotografia che le dona il fascino della vecchia Hollywood, anche quando ha un grembiule addosso e un vassoio in mano.