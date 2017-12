Free Fire, un buon action movie anni '70

di Lara Ampollini

Una manciata di personaggi in un ambiente chiuso con molte armi a disposizione, gli anni ’70, il pulp-gangster movie come riferimento. Mettici un regista nato con i virali su internet ed ecco una miscela di spari e battute capace di scoppiettare senza cali di ritmo dall’inizio alla fine. L’odore dei soldi, le pulsioni di base (attrazione, legami familiari, orgoglio, paura) ma anche tanta ironia sulla stupidità umana (che manda sempre tutto all’aria) e persino sul girl power (altro prodotto di una società che si crea i suoi miti autoingannevoli). Il filone già ampiamente consacrato da Scorsese (che produce), Tarantino ed epigoni non offre grandi sorprese. Ma la mano è buona, l’obiettivo di far girare immagini in unità di senso/spettacolo chiuse e filanti raggiunto. Il Cillian Murphy, boss dell’Ira (dagli Anni ’20 di «Peaky Blinders» a qui è un soffio) vuole acquistare degli «onesti» M-16. I venditori hanno una banda malassortita almeno quanto la sua. I mediatori delle due parti, la pupa Brie Larson e il dandy, l’irriconoscibile Armie Hammer («Social network»), forse non sono giocatori liberi. Basta poco ad accendere la miccia e a far deflagrare una trattativa sul filo del rasoio. Il resto è la conta degli spari, altrettanti gradini verso la rivelazione dell’essenza più autentica dei personaggi. Ad ogni buco che gli si apre addosso e li avvicina alla resa finale.