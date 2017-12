50 primavere - La vita e l'amore al tempo della menopausa

I 50? No, non sono i nuovi 20. Ma rappresentano pur sempre un nuovo inizio: e non quello della fine. La vita (e l’amore) al tempo della menopausa: che per la rottamazione, sai, c’è sempre tempo... E’ un film virato al femminile, diretto da un’autrice/attrice già negli anta e rivolto soprattutto alle donne, «50 primavere», opera seconda, di francese ironia e tenerezza, di Blandine Lenoir, impegnata a dirigere un’Agnès Jaoui decisamente invecchiata (ma forse solo per ragioni di copione) che dà voce a tutte le cinquantenni disperate sull’orlo di una crisi di nervi.

D’altra parte non si può dire che al suo personaggio le cose vadano troppo bene: sola da tempo, perso il lavoro, Aurore lotta contro l’età che avanza e una società che vorrebbe metterla in cantina come gli addobbi di Natale quando è Pasqua. E scoprire che presto diventerà nonna non la fa sentire meglio....

Vampate di calore, fidanzati dei 18 anni, figlie che se ne vanno di casa: accolto molto bene nelle anteprime in giro per l’Italia, «50 primavere» appare però parecchio costruito e persino un po’ caricaturale nelle situazioni così come in alcuni personaggi. Il film ha un suo pubblico di riferimento che probabilmente riuscirà a divertire: ma là dove il doppiaggio non aiuta, anche la scrittura (al copione hanno messo mani in tanti, forse troppi) lascia a desiderare, perdendosi in inutili tormentoni e lungaggini. Una regia complice e il tono gradevole rendono, infine, meno appariscenti le imperfezioni che pure rallentano la ripartenza esistenziale della protagonista: a caccia di futuro in una commedia scolastica e non particolarmente incisiva. fil.m.