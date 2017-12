Coco, un film di anime, cuori e scheletri

di Benedetta Bragadini

Coco è un capolavoro di animazione che vi lascerà a bocca aperta, uno spettacolo per gli occhi e per il cuore. Insomma è esattamente quello di cui tutti noi abbiamo bisogno, non solo durante le vacanze di Natale, ma ogni giorno.

Perché prende l’essenza stessa del cinema, l’emozione, e gli dà suono e colore.

Il nuovo, bellissimo cartoon Disney-Pixar è un’esplosione di musica e di nuance, una gioiosa dichiarazione d’amore al Messico e alla sua cultura, ma anche un romanzo di formazione che ha molto da dire alle nuove generazioni sull’importanza della memoria e del ricordo.

E qualcosa da spiegare pure alle vecchie. Miguel Rivera ha un solo desiderio: quello di diventare un musicista, proprio come il suo idolo Ernesto de la Cruz, di cui conosce ogni brano e ogni film a menadito.

La famiglia del ragazzino però fabbrica scarpe da generazioni e ha bandito chitarra e canto dopo che il trisnonno del bambino ha lasciato moglie e figlia per inseguire la carriera artistica. Ma nel Día de Muertos tutto può succedere, anche che Miguel finisca per ritrovarsi nella sorprendente Terra dell’Aldilà.

Ed è proprio la straordinaria rappresentazione dell’Oltretomba la parte visivamente più stupefacente del film, la più spettacolare da Nightmare Before Christmas e La sposa cadavere, ma senza il tocco dark di Tim Burton. Tra i doppiatori nostrani ci sono Mara Maionchi, che presta la voce al personaggio del titolo, Valentina Lodovini e Matilda De Angelis.

E la ciliegina sulla torta è la colonna sonora di Michael Gioacchino: la malinconica Remember Me, scritta dai vincitori dell’Oscar per Let it go di Frozen, nella versione italiana Ricordami è interpretata da Michele Bravi.