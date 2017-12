Come un gatto in tangenziale

di Lisa Oppici

Sarà anche abbastanza scontata e giocata su schemi noti, ma questa nuova commedia del trio Milani-Albanese-Cortellesi (più riuscita del precedente «Mamma o papà?») è una delle belle sorprese di queste feste. Antonio Albanese – vita tra Palazzo Chigi e Bruxelles, casa in centro a Roma, vacanze a Capalbio - è un padre che lavora in un think tank e predica l’integrazione e la necessità di vedere le periferie come laboratori sociali. Paola Cortellesi è una mamma coatta, vive nella periferia romana di Bastogi, non sa chi è Maria Montessori e lavora (quando la chiamano) nella mensa di una casa di riposo per anziani. S’incontrano perché i figli adolescenti stanno insieme, ed entrambi non gradiscono. E da quando s’incontrano son scintille: perché tra le due realtà - tra i due quadri sociali - c’è davvero un abisso. Commedia di costume fresca e ben scritta, tutta giocata sugli opposti e sull’ottima intesa dei due protagonisti (lei coatta è fantastica, lui intellettuale borghese perfetto), il film di Milani ha momenti esilaranti (l’arrivo di lui a Bastogi, l’«apericena» radical-chic a Capalbio, la serata al cinema) in cui anche i più duri non possono non ridere. Finale e «morale» buonisti e sin quasi banali, ma nel complesso ci si diverte senza volgarità e con spunti intelligenti, e non è poco.