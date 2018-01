Due sotto il burqa - Commedia

Erano gli anni ‘50 quando Jack Lemmon e Tony Curtis indossavano tacchi alti e collant per sfuggire alla mafia e conquistare la bella Marilyn. Cambiano i tempi, ma non gli espedienti creativi e la regista iraniana naturalizzata francese, Sou Abadi, si ispira proprio al celeberrimo «A qualcuno piace caldo» per realizzare la sua opera prima.

All’ukulele e ai boa di piume sostituisce testi sacri e burqa, costruendo una commedia degli equivoci che ondeggia garbatamente tra il romantico ed il sociale. Due studenti universitari, Leila ed Armand, si innamorano, ma vengono osteggiati dal fratello di lei, recentemente convertitosi all’islam fondamentalista. Armand, per poter frequentare Leila, decide di indossare l’abito integrale, senza considerare l’eventualità di diventare egli stesso oggetto di attenzioni amorose. Ritmato e divertente, irriverente verso tutti gli estremismi (nota di merito ai personaggi collaterali: dall’ex-musulmana radicalizzata femminista al comunista che si lascia opprimere dalla moglie per riequilibrare la società maschilista), affronta i temi dell’integralismo e dell’integrazione con delicata intelligenza. Ha il difetto di risultare semplicistico (bastasse travestirsi da donna per l’happy ending…), ma in fondo «nessuno è perfetto».