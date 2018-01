L'ora più buia, un film coraggioso e sfrontato

Nel silenzio grigio dei soldati schierati con geometria, esplode l’urlo del parlamento inglese riunito per deporre Chamberlain. La macchina da presa di Joe Wright entra con impeto in quello spazio soffocato, lui che sull’impeto ha costruito un cinema fatto di creatività sotterrane ed esplosiva evidenza. Mettergli davanti il personaggio di Winston Churchill, peraltro abusato dal cinema inglese degli ultimi tre anni, è come sanguinare davanti ad uno squalo. Specie nell’opportunità di girare un paio di clamorose sequenze sulla spiaggia di Dunkerque (non gli era riuscito male nemmeno il pianosequenza bellico messo come spartiacque in «Espiazione»).

«L’ora più buia»: diverse distrazioni c’impediscono di guardare dritto in faccia il film. La prima, scomoda, è proprio la figura di Churchill, già al centro di vari e simili biopic, tutti puntigliosi sulle spine caratteriali e indulgenti sui disastri combinati nella prima (Gallipoli) e seconda (Singapore) guerra mondiale. Altro velo da scostare è l’interpretazione di Gary Oldman, così totalizzante da rappresentare un film nel film. Infine, la sceneggiatura: rischiosa nelle sua leggerezze e tesa nell’aderenza al genere.

Dietro tutto questo pulsa, però, un vero film di Joe Wright: coraggioso, sfrontato e spezzettato da clamorose costruzioni visive. Prima di una mezz’ora finale che ne smorza verbosamente la regia – concessioni alla retorica - «L’ora più buia» si colora con un bombardamento a ritmo di musica (ancora «Espiazione»), le ricche contrapposizioni di dicotomia fotografica, un paio di perfidi balletti d’inquadrature in interni e il primo piano, già famoso, da cui cadono come lacrime le bombe sulla guarnigione di Calais. Lacrime di vero cinema, su parole consumate.