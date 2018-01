Il vegetale, una commedia solo dignitosa

Metti insieme il regista Re Mida della nuova commedia all’italiana e il campione assoluto di visualizzazioni sui social, personaggio capace come pochi di cavalcare l’onda del web, e cosa ne esce? Ne esce una commedia onesta ma non dirompente, un film dignitoso ma senza vera originalità, un lavoro che prova a trarre spunto dall’oggi (i giovani fra precariato e tentazioni green, il ritorno alla terra, la Milano degli squali…) ma che non va davvero in profondità nella sua rappresentazione «sociale».

Già: questo «Il vegetale», attesissimo non solo dai fan di Rovazzi, si ferma lì sulla soglia, e non va più in là. Si fa guardare, certo, ma a ben rifletterci è come se fosse tutto o quasi già visto: solo un pochino riassemblato cambiando l’ordine di qualche fattore.

Parabola semplice semplice: il giovane onesto, puro, competente (laurea in Scienze della comunicazione), che nella Milano locomotiva d’Italia non trova più di un lavoro di volantinaggio, seguito da uno stage bucolico a raccoglier pomodori e a far pascolare pecore.

Un Fantozzi «post litteram» che con dignità non accetta le storture di famiglia (i traffici illeciti del padre nell’edilizia) e cerca una strada sua, non scappando di fronte ai lavori più umili né ai «tirocini» più assurdi.

Il cinismo acido di Nunziante sembra andato in vacanza, forse un poco imbavagliato dalla griffe Disney: e così ne esce una commediola vagamente telefonata e senza veri guizzi; qua e là divertente, per carità, e non volgare (ed è già tanto), ma poco incisiva.

Qualche momento che funziona c’è: da Barbara D’Urso che fa la parodia di se stessa al coinquilino pugliese, ma siamo lontani dal Nunziante migliore. Che dire? Andiamo a riprovare.