Un sacchetto di biglie di Duguay

Arriva inaspettato come lo schiaffo di un padre, apparentemente immotivato eppure necessario, che insegna a non cedere, a negare la propria identità, qualunque cosa accada.

È il dolente, amorevole addestramento alla sopravvivenza ai tempi delle deportazioni, raccontato dal canadese Christian Duguay che, seppur geograficamente lontano dalle testimonianze di guerra, si cimenta nell’ennesimo film sull’Olocausto. Come già nel più poetico «La vita è bella», la storia viene riletta attraverso la forza dei legami familiari, che con tanta - forse troppa - tenerezza, attutiscono la paura e l’orrore.

Tratto dall’omonimo e autobiografico romanzo di Joseph Joffo e remake del film di Jacques Doillon del ‘75, «Un sacchetto di biglie» racconta le vicende di due fratelli ebrei costretti dai genitori (per la loro stessa tutela) ad attraversare da soli la Francia, cercando di sfuggire ai soldati tedeschi. Spiccano le interpretazioni dei due giovani protagonisti e la bella fotografia, che li insegue tra i boschi, i paesaggi montagnosi e le caotiche vie di un mercato. È un film per famiglie, sentimentale e toccante, costellato da personaggi morali e altruisti, in cui si percepisce la tensione del pericolo imminente senza mostrarne la piena atrocità.