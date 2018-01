Made in Italy - Ligabue: «La speranza nella speranza»

La precarietà del lavoro, dei sogni, dei sentimenti. La precarietà di un Paese: quello che non si vuole vedere, raccontare, mostrare nelle sempre più «distanti» commedie italiane. Distanti dalla realtà, dalla vita quotidiana, dalla necessità di fare i conti, giorno per giorno, con la perdita delle «certezze» e di saldi punti di riferimento. Ligabue ci prova: rabbia e dolore, sogno e speranza, ribellione e disperazione, rassegnazione e rinascita.

«Made in Italy» non è uno spot, una promessa elettorale e nemmeno il tentativo di pontificare dicendo che «tutto è così». Il rocker di Correggio, orgogliosamente uomo della provincia italiana, nelle sue canzoni ha sempre raccontato la realtà che stiamo vivendo e attraversando. Lo fa, ora, anche nel terzo film da regista, che si «sposa» con il suo concept album del 2016. Se «Radiofreccia» vent’anni fa rimaneva addosso per la sua carica di (autentica) disperazione, forse «Made in Italy» rimarrà nello sguardo per la sua (necessaria) «speranza nella speranza». E’ un film che lotta, che sbanda, che corre costantemente sull’orlo del precipizio. Ma è anche un’opera che prende una posizione, che si assume dei rischi, che «dice». Alle volte troppo e persino in maniera retorica, con certi passaggi sull’«integrazione» e sul dolore per la maternità mancata che appaiono troppo calcolati. Ma che trova sprazzi di autenticità e verità negli occhi «operai» di Stefano Accorsi: lavoratore, marito, padre di famiglia, eroe di tutti i giorni, uomo messo in ginocchio dalla vita. Che, per ritrovare la «sua» Italia, non deve solamente lottare, ma, prima, riuscire a trovare il coraggio ed affrontare il dolore di perderla.