Era uno svizzero mai puntuale, che nascondeva i soldi sotto il letto perché non si fidava delle banche («sai com'è, sono svizzero italiano...»), un uomo schiacciato dal dubbio che non ha mai smesso di non credere in se stesso. Un fumatore accanito e visionario le cui sculture ora vengono battute all'asta per oltre 140 milioni di dollari, un intellettuale disordinato e dal bicchiere facile, innamorato della moglie ma incapace di rinunciare alle amanti. Così come lo dipinge «Final portrait», ritratto forse definitivo, ma forzatamente e volutamente incompleto, di un artista geniale che era felice solo quando disperato. Alberto Giacometti, per servirvi, tratteggiato con mano ferma da Stanley Tucci che – figlio di un pittore -, si tiene distante dal biopic più tradizionale per cogliere spirito e verità di un grande interprete dell'arte contemporanea in appena 18 giorni.

Quelli in cui Giacometti, nel '64, cercò di fare un ritratto a James Lord, un americano a Parigi: «Ci vorranno un paio d'ore», gli dice. Ma l'autore non è mai contento: fa, rifà, corregge, ricomincia... I tempi (senza tempo) della creatività, la condanna del talento, la sincerità del confronto: film materico, «Final portrait» è una riflessione, più interessante che coinvolgente, sull'ispirazione e sul suo mistero. Una pellicola che attraverso un solo dipinto incornicia una personalità complessa: riuscendoci anche grazie alla splendida, mimetica, interpretazione di un formidabile Geoffrey Rush.