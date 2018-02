La vita? E' come organizzare un matrimonio: piena di imprevisti, di sorprese, di problemi da risolvere, di decisioni da prendere. E di fagottini: sì, quelli con le acciughe, salati, che fanno venire una sete bestia. Ma aiutano a metterci una pezza, in attesa di un'idea migliore... Tutto in 24 ore, con unità di tempo e luogo, e tanta voglia di ottimismo: perché anche quando tutto va male non c'è nulla che non possa essere sistemato. Pensa positivo «C'est la vie», commedia caotica e polifonica che ribalta con leggerezza il punto di vista del wedding movie (gli sposi restano sullo sfondo, qui a essere protagonisti sono quelli che lavorano per rendere perfetto il loro grande giorno), tra canzoni di Ramazzotti, trovate kitsch e il temutissimo sventolar di tovaglioli. Diretto con grande ritmo (e sottofondo jazz) dagli autori di «Quasi amici», il film è una riuscita prova d'orchestra, una pellicola divertente capace di mettere in scena un variegato microcosmo umano, specchio dei desideri, dei sentimenti, delle piccolezze di un intero Paese che, scosso e impaurito dai terribili eventi degli ultimi anni, vuole ritrovare il sorriso.

Macchina a mano e montaggio che si sente, «C'est la vie» (10 nomination ai César) racconta la vita al tempo del correttore automatico, dimostrando la vitalità di un cinema di genere che ha il volto di Jean-Pierre Bacri: una faccia che sono tutte.