Sono tornato

Non è da prendere sottogamba, questo nuovo lavoro di Luca Miniero. Non è da rubricare frettolosamente fra le commedie leggere magari un poco furbe. No. Perché questa parabola che parte comica e via via aggiunge elementi drammatici, in un sorriso che si fa sempre più amaro e preoccupato, è tutt’altro che leggera. Nella storia paradossale di Mussolini che torna, piovuto dal cielo, c’è in realtà la rappresentazione di un paese senza fiato, ammorbato dall’antipolitica, avvezzo a tirare a campare barcamenandosi tra populismi vari. «Eravate un popolo di analfabeti, torno e vi ritrovo un popolo di analfabeti», dice Mussolini (un Massimo Popolizio straordinario nella sua maschera) nel fulminante primo monologo in tv. E poco prima: «Il problema di questo paese è la memoria». Sta tutto qui il cuore di un film che ci invita a guardarci dentro (come persone, come paese) e a non dimenticare, come non ha dimenticato l’anziana signora ebrea sopravvissuta bambina alla razzia nel ghetto di Roma fingendosi morta sotto i cadaveri. Imperfetto? Sì. Banale? Può essere. Giochino fin troppo facile? Fors’anche. Ma capace di far pensare. È vero che a un certo punto il meccanismo mostra la corda, ma gli elementi positivi prevalgono. E gli inserti documentari, come anche la parata finale a Roma, sono perfetti nella loro eloquenza.