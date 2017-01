"Mangia come scrivi": ecco i protagonisti della nuova stagione

Dieci imperdibili appuntamenti da gennaio a maggio con prestigiosi ospiti tra Parma e Cantù: Stefano Disegni, Leo Ortolani, Carmine Abate, Flavio Oreglio, Niccolò Agliardi, Mario Luzzatto Fegiz, Valerio Varesi, Alberto Patrucco

Ventotto ospiti, dieci appuntamenti da non perdere: Mangia come scrivi ha appena concluso le celebrazioni del decennale e ora guarda avanti, nel suo undicesimo anno, con un cartellone ricco di nomi, novità e sorprese. Da gennaio a maggio riprenderanno le due stagioni - emiliana e lombarda - della rassegna ideata e diretta dal giornalista Gianluigi Negri, nata nel novembre 2006 in provincia di Parma: le cene-spettacolo si svolgeranno a Cantù (Como) un giovedì al mese al Ristorante Il Garibaldi e a Parma un venerdì al mese all’Antica Tenuta Santa Teresa.

Dalla presenza di grandi nomi dello spettacolo (Niccolò Agliardi, Flavio Oreglio, Alberto Patrucco) all'attesissima serata con Stefano Disegni e Leo Ortolani per la prima volta insieme (il vignettista satirico e il fumettista più amati d'Italia), dai maestri del giallo come Valerio Varesi e Bruno Morchio al vincitore del Campiello Carmine Abate, dal decano dei critici musicali Mario Luzzatto Fegiz alla gran chiusura della stagione parmigiana con una serata dedicata a Cuba: cinque mesi di cene tutte diverse tra loro e originali. Con la rinnovata e prestigiosa collaborazione con il maestro pasticciere Alessandro Battistini in quel di Parma. E sempre con la voglia di stupire, di coinvolgere il pubblico e di portare avanti un discorso (mai interrotto) sulla cultura del gusto e sul gusto della cultura, con quell'inconfondibile mix di intrattenimento e spettacolo che, in oltre dieci anni, ha consentito a Mangia come scrivi di mettere a tavola 390 scrittori e 130 artisti.

Il calendario di Parma:

VENERDÌ 27 GENNAIO

Disegni Ortolani

OSPITI

Stefano Disegni, Leo Ortolani, I Masa

VENERDÌ 24 FEBBRAIO

Il banchetto di nozze e altri sapori

OSPITI

Carmine Abate, Camillo Bacchini, Elissa Piccinini

VENERDÌ 17 MARZO

Bacci Pagano, Enrico Radeschi, Ardelia Spinola

OSPITI

Bruno Morchio, Paolo Roversi, Cristina Rava

VENERDÌ 7 APRILE

Poesie catartiche e poesie surrealiste

OSPITI

Flavio Oreglio, Antonio Tacete

VENERDÌ 12 MAGGIO

La nostra Cuba

OSPITI

Davide Barilli, Paolo Simonazzi, El Rubio Loco

Inizio serate: ore 21.00

Info e prenotazioni: 0521-462578