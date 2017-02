Primarie: il primo confronto pubblico tra i candidati

Lunedì 6 febbraio i tre candidati alle primarie del centrosinistra Gentian Alimadhi, Dario Costi e Paolo Scarpa, si confronteranno in un incontro pubblico organizzato dal circolo Pd "Mirka Polizzi" del quartiere Vigatto. A fare da moderatore sarà il giornalista Luca Galvani, direttore del quotidiano on-line "il Parmense.net". L'incontro si terrà alle ore 21 a Corcagnano, in via Donatori di Sangue 4 (edificio Avis, ingresso via Mora). Sarà l'occasione per conoscere i candidati e i loro programmi per la città di Parma.