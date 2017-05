Venerdì la presentazione lista Pd a sostegno di Scarpa

Una lista del Partito democratico di Parma a sostegno del candidato a sindaco del centrosinistra Paolo Scarpa. E’ quanto verrà presentato venerdì 12 maggio alle ore 16 in piazzale Picelli alla presenza dei candidati a consigliere comunale e dello stesso Paolo Scarpa. In caso di maltempo la presentazione si sposterà in al circolo Pd Oltretorrente in via Costituente 39/a.

Sarà l'occasione per presentare la squadra messa in campo dal Pd costituita da 16 uomini e 16 donne, persone con una vasta esperienza politica ma anche diverse facce nuove e molti giovani.