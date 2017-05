Domenica presentazione Lista civica "Insieme per il futuro" con Laura Cavandoli

Domenica 14 maggio, alle ore 10,45, presso Holiday Inn Express in Strada Naviglio Alto, 50 verrà presentata la Lista civica “Insieme per il futuro”, a sostegno della candidata alla carica di sindaco del Comune di Parma Laura Cavandoli.

Il progetto nasce dall’unità di intenti del movimento civico cittadino “Parma Merita di più” e del Movimento del territorio Parmense “Provincia Nuova” con l’obiettivo di fare della città di Parma il perno di quell’area vasta territoriale, fondamentale per vincere le sfide della competitività economica e delle molteplici esigenze sociali che il nostro territorio è chiamato ad affrontare.

Saranno presenti:

Laura Cavandoli candidata alla carica di Sindaco del Comune di Parma

Cecilia Zanacca (Parma Merita di più)

Roberto Bianchi (Provincia Nuova)

Paolo Balbo (Provincia Nuova)

Gianluca Zoni (Parma Merita di più)